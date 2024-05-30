Радужный и морской: яркие идеи летнего маникюра 2024 года

Лето уже ступило на наш порог, а это значит, что пора обновлять не только гардероб, но и маникюр. В этом году мода диктует яркие, сочные и неординарные решения. Об этом пишет Радиотрек.

Какие тренды маникюра будут господствовать в летнем сезоне 2024 года?

Фруктовый рай:

Традиционная классика: арбузные ломтики, вишенки, апельсины, киви, ежевика – все эти фруктовые мотивы снова на пике популярности.

арбузные ломтики, вишенки, апельсины, киви, ежевика – все эти фруктовые мотивы снова на пике популярности. Суперсовременность: объемные фрукты на ногтях станут настоящим хитом. Добавьте им 3D эффекты, блестки, сияние – и ваши руки станут настоящим произведением искусства.

Радужный калейдоскоп:

Цветной френч: забудьте о классических белых кончиках ногтей. Этим летом френч будет сиять всеми красками радуги.

забудьте о классических белых кончиках ногтей. Этим летом френч будет сиять всеми красками радуги. Полосатые фантазии: черный маникюр с разноцветными полосками – стильно, смело, неординарно.

Морская прохлада:

Морские мотивы: якоря, моряки, рыбки, корабли – все, что напоминает о море, станет украшением ваших ногтей.

якоря, моряки, рыбки, корабли – все, что напоминает о море, станет украшением ваших ногтей. Абстрактные волны: создайте на ногтях эффект морских волн, добавьте немного перламутра или глитера – и ваш маникюр станет настоящей морской симфонией.

Цветочная феерия:

Нежные цветы: розы, ромашки, пионы – цветочные мотивы всегда в моде. Этим летом их можно дополнить кружевными узорами, блестками или матовым покрытием.

розы, ромашки, пионы – цветочные мотивы всегда в моде. Этим летом их можно дополнить кружевными узорами, блестками или матовым покрытием. Тропический шик: экзотические цветы, пальмовые листья, яркие птицы – создайте на своих ногтях настоящий тропический рай.

Геометрия и абстракция:

Линии, фигуры, узоры: геометрический маникюр всегда смотрится стильно и элегантно. Этим летом можно поэкспериментировать с разными формами, цветами и текстурами.

геометрический маникюр всегда смотрится стильно и элегантно. Этим летом можно поэкспериментировать с разными формами, цветами и текстурами. Абстрактные узоры: хаотические мазки, пятна, брызги – дайте волю своей фантазии и создайте на ногтях настоящий абстрактный шедевр.

Не бойтесь экспериментировать, совмещать разные тренды и создавать собственные уникальные дизайны.

Напомним, мы уже писали, о 4 стрижки, которые остаются актуальными и подходят всем.

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