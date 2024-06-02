Придется ли проходить ВВК при обновлении данных: в ТЦК дали исчерпывающий ответ

В связи с действующим военным положением и проведением мобилизации в Украине, прохождение ВВК необходимо для обновления данных о состоянии здоровья лиц, подлежащих воинской обязанности.

Представитель Полтавского областного ТЦК майор Роман Истомин предоставил "Телеграфу" разъяснения относительно процедуры прохождения военно-врачебной комиссии.

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Истомин отметил, что требования правительственного постановления №1487 остаются в силе.

"Но если мы говорим о выполнении закона, согласно которому в течение 60 дней нужно уточнить свои данные, то проходить ВВК не нужно – позже на ВВК отдельно будут вызывать военнообязанных при необходимости", – пояснил он.

Также представитель ТЦК отметил, что если человека, которому выдали повестку, направляют на медицинский осмотр, то это не противоречит закону.

Напомним, новый законопроект, касающийся мобилизации в Украине, внес значительные коррективы в критерии военной пригодности. Среди существенных изменений, введенных этим законом, – обновление перечня болезней глаз, которые являются основанием для освобождения от военной службы.

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