Прически на выпускной - 2024: стильные идеи для ярких модниц

Последний звонок – это не только прощание со школой, но и начало нового, увлекательного этапа в жизни. И, конечно же, каждая выпускница стремится выглядеть на этом торжественном событии безупречно.

OBOZ.UA подготовил для вас 5 элегантных и стильных причесок, которые помогут вам покорить сердца на последнем звонке, а возможно, и на выпускном.

Обаяние бантов:

Этот нежный и элегантный вариант не требует много времени. Завойте волосы или соберите их в хвост, а затем добавьте бант или ленту. Дополните прическу интересным плетением – и вы будете неотразимой!

Плетеные узоры:

Разнообразные плетения – это не только красиво, но и практично. Посредством них можно подчеркнуть черты лица, создать романтический или сдержанный образ. Косы можно добавить как к собранным, так и к распущенным волосам, а на короткие волосы они добавят изюм.

Локоны – классика красоты:

Волнистые или вьющиеся локоны всегда выглядят женственно и изящно. Выберите вариант, подходящий именно вам: объемные локоны от корней или легкие волны по всей длине. Дополните прическу изысканными украшениями для волос – и сияйте на последнем звонке!

Стильный хвост:

Это универсальный вариант, который подойдет к любому наряду. Хвост придаст вам сдержанность и элегантность. Украсьте хвост стразами, цветами или бантом – и ваш образ станет еще более изысканным. Не забудьте о серьгах!

Низкий пучок – элегантная классика:

Эта прическа станет отличным дополнением к любому образу. Пучок можно сделать как сдержанным, так и прибавить локонов. Аксессуары помогут вам подчеркнуть индивидуальность и красоту.

Напомним, мы уже писали о трех стильных прически на короткие волосы.

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