Правительство готовит предложения по повышению налогов: что известно

Правительство Украины готовит предложения по повышению некоторых налогов. В частности, речь идет об увеличении военного сбора и налогов на добавленную стоимость.

Однако пока неизвестно, какими будут новые ставки. Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью "Телеграфу".

"Когда мы выбираем между жизнью и деньгами, то, безусловно, мы выбираем жизнь. Поэтому мы вынуждены будем, наверное, это решение принимать", – сказал он.

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В то же время он считает, что последствия повышения налогов будут просчитаны правительством.

"Но последствия для экономики, если армия будет непрофинансирована, могут оказаться гораздо хуже, роковыми. Иногда кажется, что общество находится в парадигме, повышать ли налоги, или не повышать. А такой парадигмы у нас на самом деле нет. Потому что если не будет чем финансировать армию, не будет снарядов, не будет оружия – россияне будут под нашей столицей, например. Или мы – чтобы этого не допустить – все же повысим налоги, и так все вместе за свой счет профинансируем эти снаряды", – подчеркнул Гетманцев.

Ранее украинцев предупредили, что пенсий на всех не хватит.

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