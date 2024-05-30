Российская актриса актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной болезни. Смерть актрисы, которая стала известна благодаря роли украинки в сериале "Моя прекрасная няня", подтвердили ее родные.

В российской соцсети ВК родные актрисы написали, что 53-летняя Анастасия скончалась ночью.

Дочь актрисы Анна в Instagram опубликовала фото с матерью и написала: "Вчерашней ночью нам позвонили по телефону и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты лучшее, что у меня было".

Анастасия Заворотнюк с детьми. Источник: instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk Анастасия Заворотнюк с детьми. Источник: instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк о смерти матери: "Вчера вечером телефон показал мне это воспоминание, когда мы с мамой, 8 лет назад, попали под сильный дождь, прятались под деревом и звонили Вальку, чтобы она нас забрала. А вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь, тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой".

"Я самая большая фанатка российского президента" – так говорила Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики, которая по сюжету сериала приехала в Москву завоевывать сердце местного продюсера. В этом сетке об Украине упоминали только в негативном контексте. В частности, немало образ касалось Мариуполя, который сейчас испытал значительные разрушения из-за войны.

Как няня Вика унижала украинцев и Мариуполь в сериале "Моя прекрасная няня" Инстаграм-канал yaktytam предоставил много доказательств того, как "няня Вика" оскорбляла Украину:

Напомним, 14 мая 2020 года стало известно, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак, врачи обнаружили у актрисы опухоль головного мозга.

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