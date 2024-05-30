Понадобилось 12 дней, чтобы разоблачить мошенника: житель Индонезии после свадьбы узнал, что женился на мужчине (фото)

26-летний мужчина из Индонезии женился на женщине, на которой он познакомился в Инстаграм, но через две недели после свадьбы он в шоке узнал, что его "жена" на самом деле была мужчиной, который обманом заставил его жениться.

Мужчина, пожелавший остаться анонимным, познакомился с Адиндой Канзой в Инстаграм в прошлом году. Они начали общаться онлайн, и вскоре Канза согласилась встретиться лично. На всех встречах Канза носила никаб, традиционное мусульманское покрытие для лица, закрывающее все, кроме глаз, пишет medianekita.

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Канза рассказала AK, что она верна мусульманка и не имеет семьи. Пара поженилась на скромной церемонии в апреле этого года.

После свадьбы Канза продолжала носить никаб дома, хотя мусульманские традиции разрешают женщине снимать его в присутствии мужчины.

Мошенник выдавал себя за женщину. Источник: South China Morning Post Мошенник выдавал себя за женщину. Источник: South China Morning Post

AK также подозревал, что Канза избегает каких-либо актов интимной близости, говоря, что у нее всегда менструация или что она плохо себя чувствует.

Вырастая подозрительным, AK решил расследовать прошлое Канзы. Он нашел ее семейный дом и был в шоке, когда встретил там родителей Канзы. Они сказали AK, что Канза действительно был их сыном, Энди Сукарно Хендра.

Родители Энди не знали, что их сын женился, и были ошеломлены, когда узнали о его заблуждении.

Энди признался полиции, что он выдавал себя женщиной с 2020 года. Он сказал, что женился на AK, чтобы украсть активы его семьи.

Мошенник выдавал себя за женщину. Источник: South China Morning Post Мошенник выдавал себя за женщину. Источник: South China Morning Post

Мошенник выдавал себя за женщину. Источник: South China Morning Post Мошенник выдавал себя за женщину. Источник: South China Morning Post

Энди был арестован и ему грозит до четырех лет лишения свободы за мошенничество.

Напомним, врачи во время операции обнаружили внутри пациента живое 30-сантиметровое существо.

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