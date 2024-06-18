Подчеркните свою природную красоту: как подобрать макияж под свою форму глаз

Замечали ли вы, что макияж глаз одних людей держится весь день, а у других быстро скатывается и теряет вид? Секрет может скрываться не только в косметике, но и в строении глаза.

Форма глаз, их разрез и особенности век оказывают существенное влияние на то, как ложатся тени, стрелки и другие продукты. OBOZ.UA собрал советы визажистов, которые помогут вам подобрать идеальный макияж для ваших глаз.

Глаза с приподнятыми уголками:

Проведите воображаемую линию через центр зрачка. Если внутренние уголки глаз расположены ниже этой линии, а внешние – выше, у вас глаза с поднятыми уголками. Подчеркните эту особенность с помощью тонких стрелок, идущих от внутреннего уголка глаза к наружному, немного поднимаясь. Вы можете слегка подкрасить нижние ресницы, чтобы сделать взгляд более открытым.

Глаза с опущенными уголками:

Если наружный уголок глаза расположен ниже условной линии, у вас глаза с опущенными уголками. Чтобы зрительно "поднять" их, нанесите светлые и чудесные тени на внутреннюю часть век, а на внешнюю - темные. Нарисуйте четкую стрелку вдоль линии нижних ресниц с помощью скошенной кисточки. Внешний уголок стрелки немного приподнимите и соедините с идущим к виску хвостиком. Делайте пробные макияжи, чтобы определить идеальную длину хвостика стрелки.

Круглые глаза:

Посмотрите на себя в зеркало. Если под радужкой вы видите полоску белка, у вас круглые глаза. Не бойтесь окрашивать водную линию нижнего века темной подводкой – это не сделает ваши глаза визуально меньшими. Выбирайте водостойкую подводку, чтобы она не размазывалась в течение дня. Наносите тени только на подвижную часть век, избегая складки, чтобы не визуально уменьшить глаза.

Глаза с нависшими веками:

При этой форме кожа немного нависает на веко, закрывая подвижную его часть. Тонкие стрелки на таких глазах часто незаметны и могут размазываться. Сделайте стрелки более толстыми и четкими. Щедро окрашивайте ресницы, чтобы раскрыть глаза и сделать взгляд более выразительным.

Миндалевидные глаза:

Это самая универсальная форма глаз, ведь ей подходит практически любая техника макияжа. Вы можете использовать классический макияж с затемненным наружным уголком, "кошачий глаз" или острые стрелки. Не забудьте прорисовать ресницы, чтобы завершить образ.

Азиатский разрез глаз:

У людей с азиатским разрезом глаз складка верхнего века длинная и образует эпикантус. В этом случае главный акцент нужно сделать на ресничках. Завойте их щипцами, используйте тушь для экстремального объема, подводите водную линию верхнего века. Чтобы тени ложились ровно и держались долго, используйте праймер. Наносите светоотражающие тени вертикальными движениями вдоль линии роста ресниц, чтобы усилить цвет. Не бойтесь использовать сияющие текстуры.

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