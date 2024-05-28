Пенсия 2024: кто получит максимальные соцвыплаты

С начала этого года наблюдается рост пенсионных выплат для отдельных групп пенсионеров в Украине. Кроме того, значительное количество пенсионеров теперь имеет возможность получать пенсию в максимальном размере.

Как изменилась максимальная пенсия

С начала 2024 г. в Украине произошли изменения в размере минимальной пенсии. С 1 января она была привязана к прожиточному минимуму, подвергшемуся повышению с 2 093 гривен до 2 361 гривны, что в сумме дает прирост на 268 гривен по сравнению с предыдущим годом.

Параллельно с этим произошло увеличение максимально возможной пенсии, которая теперь составляет десятикратный размер прожиточного минимума, возрастая с 20 930 гривен до 23 610 гривен. В этом году право на получение максимальной пенсии имеют лица определенных категорий, включая государственных служащих, работников местного самоуправления, народных депутатов, а также ученых.

Что касается требований к страховому стажу для ухода на пенсию, то сейчас для получения пенсии в возрасте 60 лет необходимо иметь не менее 31 года стажа. Однако это требование будет расти ежегодно:

В 2025 году потребуется 32 года стажа;

стажа; В 2026 году – 33 года ;

; В 2027 году – 34 года ;

; В 2028 году – 35 лет.

Для тех, кто планирует выйти на пенсию в возрасте 63 лет, нужно иметь минимум 21 год стажа. И этот показатель также будет увеличиваться:

В 2025 году нужно будет иметь от 22 до 32 лет стажа;

стажа; В 2026 году – от 23 до 33 лет ;

; В 2027 году – от 24 до 34 лет ;

; В 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторым пенсионерам доплатят по 1000 грн. в середине июня.

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