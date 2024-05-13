Пенсия 10 тыс. грн: как обеспечить себе достойную социальную выплату

Величина пенсионных выплат по возрасту определяется с учетом нескольких ключевых аспектов. Среди них – продолжительность страхового стажа и сумма заработной платы, с которой уплачивались взносы в государственный Пенсионный фонд.

Чтобы в 2024 году иметь возможность получать пенсию в размере 10 000 гривен ежемесячно, необходимо иметь заработную плату, которая вдвое превышает средний показатель – примерно 27 094 гривны. Используется такой принцип: чем выше была зарплата у работника, тем большую сумму выплат он может ожидать после выхода на пенсию, пишет 24 канал.

Основным фактором при определении размера пенсии является ее расчет на момент назначения. Здесь важное значение имеет не так приобретенный страховой стаж, как величина заработной платы пенсионера. Таким образом, даже при условии 40-летнего стажа работы с низкой зарплатой, пенсионер получит сравнительно маленькую пенсию.

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Как определить сумму пенсии, которую вы получите в будущем?

Для исчисления пенсионных выплат принимают во внимание заработок за прошедшие три года, информацию для этого предоставляет Пенсионный фонд, а не Госстат. Эту зарплату нужно умножать на отношение собственной зарплаты к средней, далее умножение на стаж в годах и на 1%.

Какие размеры пенсии в Украине

На конец апреля текущего года, средняя сумма выплачиваемых пенсий в Украине составила 5 743,27 UAH. Между тем, пенсионеры, которые продолжают работать, получили в среднем большую пенсию, которая составляла 6 094,28 UAH.

Что касается минимальных гарантированных пенсионных выплат, то в 2024 году они установлены на таком уровне:

пенсионерам с недостаточным страховым стажем – 2 725 гривен,

пенсионерам в возрасте 65 – 70 лет со стажем 30 – 35 лет, которые уже не работают – 3 370 гривен,

пенсионерам 70 – 80 лет и стажем 30 – 35 лет – 3 240 гривен,

пенсионерам старше 80 лет и стажем 20 – 25 лет – 3 370 гривен,

пенсионерам младше 70 лет и стажем 30-35 лет – 2980 гривен.

Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.

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