Пенсионная ловушка: почему часть стажа не учитывают при расчете соцвыплаты

Некоторые периоды могут быть исключены из исчисления пенсионных выплат. Представители ПФУ объяснили, что существуют определенные обстоятельства, при которых это может произойти.

Как узнать количество своего стажа

В отделении Пенсионного фонда Украины граждане имеют возможность получить информацию о своем трудовом стаже. Кроме того, они могут самостоятельно проверить эти данные через Интернет-портал Пенсионного фонда.

Если в трудовой книге отсутствуют записи или содержат ошибки относительно периодов работы, то для подтверждения стажа используются данные из реестра застрахованных лиц, которые есть в Государственном реестре обязательного государственного социального страхования, согласно разъяснениям Пенсионного фонда.

Это означает, что если работа гражданина не была официально зарегистрирована, Пенсионный фонд может не учесть этот период как стаж.

Влияние стажа на размер пенсии

Правительство определило минимальное количество лет стажа, необходимых для ухода на пенсию в определенном возрасте. Чтобы выйти на пенсию в возрасте 60 лет, нужно иметь:

в 2024 году – минимум 31 год стажа;

– минимум стажа; в 2025 году – 32 года ;

– ; в 2026 году – 33 года ;

– ; в 2027 году – 34 года ;

– ; в 2028 году – 35 лет.

Для выхода на пенсию в возрасте 63 года требуется меньше стажа. В 2024 году минимальное количество стажа составляет 21 год. Это требование будет увеличиваться:

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

– от стажа; в 2026 году – от 23 до 33 лет ;

– от ; в 2027 году – от 24 до 34 лет ;

– от ; в 2028 году – от 25 до 35 лет.

Для получения пенсии в возрасте 65 лет достаточно иметь 15 лет стажа, и сейчас это требование остается неизменным.

Раньше мы рассказывали, кто получит максимальную пенсию в 2024 году.

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