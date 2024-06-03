Оккупированный Крым становится смертельной ловушкой для кремлевских войск – The Economist

Обретение Украиной американских баллистических ракет ATACMS с дальностью действия 300 километров существенно меняет ход боевых действий на юге страны. Теперь украинские военные получили возможность наносить удары по тыловым позициям и логистическим центрам оккупантов в оккупированном Крыму, делая полуостров опасным местом для пребывания российских войск.

Об этом говорится в статье издания The Economist. Авторы статьи отмечают, что хотя из-за ограничений США по ударам американским оружием по территории РФ Украине приходится действовать "со связанными руками", эффективная кампания по деоккупации Крыма ярко демонстрирует, чего она могла бы достичь, имея полную свободу действий.

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Как отмечает старший советник НАТО по логистике Бен Годжес, украинские военные "систематически делают Крым непригодным для нахождения там российских войск". Защитники Украины уже продемонстрировали способность крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, поставляемых из Великобритании и Франции, а также собственных беспилотников поражать российские военные корабли.

Сейчас Украина использует смертоносную комбинацию противотанковых ракетных комплексов и все более совершенных беспилотников, чтобы систематически ослаблять российскую противовоздушную оборону в Крыму, наносить удары по авиабазам, из которых вылетают российские перехватчики, и уничтожать критически важные логистические и экономические объекты. Британский стратег Лоуренс Фридман считает, что сосредоточенность на выведении из строя российской сети ПВО может быть также частью подготовки к скорейшему прибытию первых партий истребителей F-16 из Европы.

Генерал Годжес подчеркивает, что российским войскам "негде укрыться". "Благодаря спутниковой и воздушной разведке, предоставляемой союзниками по НАТО, собственному глубокому знанию территории и агентов, ничто не может двигаться в Крыму так, чтобы украинцы не знали об этом", – отмечает он.

"С появлением ATACMS и усовершенствованием собственных беспилотных летательных аппаратов Украины каждый квадратный метр полуострова находится в зоне действия, включая чувствительные ко времени цели, такие как самолеты и конвои оборудования, двигающиеся автомобильным или железнодорожным транспортом", — добавил генерал.

Годжес убежден, что "украинцы снесут Керченский мост, когда будут готовы", а вот потенциально более сложной задачей будет разрушение новой железнодорожной линии, проходящей вдоль Азовского моря от Ростова через южноукраинские города Мариуполь и Бердянск в Крым.

Бен Барри из Международного института стратегических исследований считает, что первой проверкой стратегического успеха украинской кампании в Крыму может стать нынешнее лето, когда российские отдыхающие обычно направляются через Керченский мост на курорты полуострова. Если они решат не ехать, это будет плохим знаком для Путина, ведь Крым в значительной степени зависит от туристической отрасли, и в прошлом году количество бронирований сократилось почти наполовину.

"Крым превратился из престижного проекта в источник истощения российских ресурсов", – считает Барри.

Ранее историк Сергей Климовский выразил мнение, что Москва предложит обменять Белгородскую область в Крым.

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