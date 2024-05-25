Обновление данных и ВВК: юрист объяснил, должны ли работодатели отпускать работников

Аномальные очереди в центры комплектования появились еще до 18 мая. С момента вступления в силу нового закона о мобилизации они стали привычным явлением.

Как сообщает Громадське, адвокат Елена Хоменко объясняет, что согласно закону, во время военного положения работодатель обязан отпускать военнообязанных для обновления данных в ТЦК или для прохождения военно-врачебной комиссии. Проблемы могут возникнуть, если работник будет злоупотреблять этим правом.

Когда работник приходит в ТЦК, на входе ему выдают пропуск, который может сфотографировать для подтверждения. Можно также зафиксировать отметку в журнале регистрации. Эту информацию работник может предоставлять работодателю, который обязан освободить его от работы и произвести оплату за это время.

Ранее мы рассказывали, можно ли родственникам или адвокату входить в ТЦК вместе с военнообязанным.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм канал !