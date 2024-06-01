Нюдсы и дикпики вне закона: какое наказание можно получить в Украине

Украинский парламент 22 мая принял новый закон №8329, предусматривающий штрафы до 2700 гривен за отправку оскорбительных сообщений сексуального характера в мессенджеры. Это решение является частью изменений в Кодекс об административных правонарушениях, вызванных ратификацией Стамбульской конвенции.

Согласно нововведению, КУоАП дополнен тремя новыми статьями: 173-6 (совершение насилия по признаку пола), 173-7 (сексуальное притязание) и 173-8 (неисполнение срочного запретительного предписания или неуведомление о месте временного пребывания в случае вынесения такового) говорится в карточке закона.

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Статья 173-6 предусматривает ответственность за совершение насилия по признаку пола, включающего физические, психологические или экономические действия, направленные против конкретного лица через его пол. За такие деяния предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен, общественные работы сроком от 20 до 40 часов или исправительные работы за вычетом 20% заработка сроком до одного месяца.

Статья 173-7 устанавливает наказание за сексуальные притязания, которые могут быть выражены вербально или невербально, в том числе через электронные коммуникации (нюдсы и дикпики). За такие действия предусмотрен штраф от 1360 до 2720 гривен, общественные работы сроком от 20 до 40 часов или исправительные работы сроком до одного месяца за вычетом 20% заработка.

Кроме того, в Законе "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" теперь уточняется определение сексуального притязания. Оно включает действия, оскорбляющие или унижающие достоинство личности, и могут сопровождаться созданием устрашающей или враждебной среды.

Закон также дает определение насилию по признаку пола, охватывающего действия, направленные против лица через его пол или стереотипные представления о социальных ролях. Такое насилие может наносить физический, сексуальный, психологический или экономический ущерб.

Эти нововведения призваны усилить защиту прав граждан и обеспечить более эффективное реагирование на случаи насилия и притязаний по признаку пола в Украине.

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