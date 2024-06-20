Некоторым пенсионерам, несмотря на индексацию, не увеличат размер выплат: кого касается

С 1 марта 2024 года в Украине произошла индексация пенсий, которая не охватила всех пенсионеров. Существует определенная категория граждан, чьи выплаты остались без изменений.

Прежде всего, это "замораживание" выплат относится граждан, которые вышли на пенсию в последние три года, поскольку их пенсии были рассчитаны с учетом недавних экономических изменений. Об этом пишет 24 канал.

Это также касается тех, кто получает минимальную пенсию. Причина заключается в том, что государство постепенно повышает доплаты к пенсионному минимуму. Кроме того, не повысятся выплаты у людей с высокими пенсиями. В то же время пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, могут получить дополнительную надбавку.

Читайте также: Часть стажа к пенсии не засчитают некоторым из украинцев

Какую надбавку могут получить некоторые пенсионеры

Пенсионеры с ухудшенным состоянием здоровья могут получить специальную надбавку, если они живут одни и нуждаются в уходе со стороны посторонних лиц. Эта надбавка доступна для лиц старше 80 лет, которые получают пенсионные выплаты по возрасту.

Для получения такой надбавки необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующим заявлением. Также нужно предоставить документы, подтверждающие ухудшение состояния здоровья.

Эта надбавка составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это составляет 944 гривны.

Напомним, ранее в ПФУ предупредили, кому из украинцев могут перестать выплачивать пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!