Не требует много ухода и украшает интерьер: все о дьявольском плюще

Эпипремнум золотистый, или, как его чаще называют, потос, пожалуй, самое известное комнатное растение в мире. Ее можно встретить в домах, кафе, офисах, даже в школьных классах. Кажется, она способна выжить в любых условиях, за что и получила прозвище "дьявольский плющ". Об этом пишет The Guardian.

Сильное и выносливое растение:

Происходит с острова Моореа во Французской Полинезии, но культивируется по всему миру.

Легко адаптируется к любым условиям освещения и полива.

Способна очищать воздух от формальдегида и других вредных веществ.

Обладает невероятной живучестью: может пережить даже самые строгие испытания.

Неприхотливый красавец:

Идеально подходит для начинающих садоводов.

Не требует много внимания: может расти даже без регулярного полива.

Благодаря своим пестрым листьям становится украшением любого интерьера.

Способен укореняться и расти самостоятельно, даже если его не обрезать.

Интригующая история:

До 1960-х годов подлинная природа эпипремнума золотистого оставалась загадкой.

Лишь в последнее десятилетие ученые научились искусственно стимулировать цветение этого растения.

Новые сорта, выведенные благодаря цветению, еще больше расширили популярность потоса.

Читайте также: Шесть ошибок, которые потеряют рассаду

Неожиданный потенциал:

Большинство людей не знают, что в домашних условиях мы видим только юную форму эпипремнума.

В естественных условиях его листья могут достигать 60 см в диаметре!

Для этого растению нужно разрешить расти вверх на несколько метров.

Возрождение легенды:

Потос приобрел известность еще в 1920-х годах, но впоследствии был несправедливо забыт.

Интернет подарил ему вторую жизнь: сегодня потос – модный аксессуар для интерьеров.

Его можно разместить на книжной полке, подвесить в кашпо или дать ему свободно расти вверх.

Советы по уходу:

Протирайте листья влажной тряпкой, чтобы очистить их от пыли.

Не заливайте растение: дайте почве просохнуть между поливами.

Обеспечьте эпипремнуму яркое, но не прямое освещение.

При желании можно дать ему сопротивление, чтобы он рос вверх.

Эпипремнум золотистый – это не просто комнатное растение, это настоящая легенда. Его бессмертный характер, неприхотливость и красота делают его любимцем садоводов по всему миру. Не бойтесь дать ему шанс – и он станет украшением вашего дома на долгие годы!

Знали ли вы, что недорогая специя, используемая каждой хозяйкой для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!