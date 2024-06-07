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Нардеп назвал две профессии, которые должны быть забронированы без исключений

Анастасия Крыщук

Нардеп назвал две профессии, которые должны быть забронированы без исключений
Нардеп назвал две профессии, которые нужно забронировать на 100%. Источник: ГСЧС

Федор Вениславский, член парламентского комитета по национальной безопасности, сообщил, что в ближайшее время правительство намерено принять решение, которое обеспечит защиту полицейских и сотрудников службы гражданской защиты от призыва.

В эфире Радио Свобода он сказал: "Как и полиция, так и служба спасения должны быть полностью защищены. Этот вопрос подпадает под юрисдикцию правительства… На мой взгляд, спасатели, учитывая законодательную базу и их обязанности – поддержку государственных функций и спасение граждан, не должны подлежать мобилизации".

Вениславский также отметил, что в парламенте и правительстве не ведутся обсуждения об отмене защиты для полиции и спасателей. Однако если появятся такие предложения, они будут рассмотрены на комитете по национальной безопасности.

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"Я надеюсь, что правительство осторожно подойдет к этому вопросу. Если появятся намеки на намерения снять защиту с ГСЧС или полиции, мы обязательно обсудим это на заседании комитета", – подытожил он.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Стефанчук объяснил, будут ли в Украине мобилизовывать 18-летних.

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