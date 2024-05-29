Началась опасная магнитная буря: как защититься от шторма

В среду, 29 мая, началась магнитная буря силой в четыре балла. Такой геошторм может быть опасен для метеозависимых и людей, имеющих хронические заболевания.

Как сообщает сервис Meteoagent, 30 и 31 мая сила магнитных бурь спадет до "зеленого уровня", геоштормы не превысят 3 балла. Согласно графику, в период с 1 по 8 июня сильных магнитных бурь не прогнозируется.

Магнитные бури: календарь

Когда в мае магнитные бури 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда в мае магнитные бури 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Заметим, что метеоудары оказывают негативное влияние на здоровье людей. Кроме головных болей, люди жалуются на головокружение и слабость, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, сонливость или бессонницу.

Чтобы лучше чувствовать себя в опасные дни, соблюдайте простые правила:

Пейте больше воды и травяных чаев. Откажитесь от кофе, алкоголя, кальяна и сигарет.

Ешьте здоровую пищу, фрукты, овощи и зелень. Избегайте острой, жирной и жареной пищи.

Предпочитайте прогулки на свежем воздухе, в меру увеличьте физическую активность.

Не нервничайте и избегайте скандалов, конфликтов. Позаботьтесь о своем психическом здоровье, не перенапрягайтесь.

Соблюдайте режимы сна/подъемов.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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