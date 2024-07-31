На выплату какого вида пенсии могут рассчитывать инвалиды 3 группы

III группу инвалидности устанавливают при умеренной тяжести функциональных нарушений в организме, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками. Лицо с таким статусом может обучаться, работать, если компенсировать нарушения с помощью специальных средств и препаратов. Размер пенсии для лиц с инвалидностью III группы тесно связан с пенсией по возрасту, но имеет свои особенности. Об этом пишет 24 tv.ua.

Как определяется размер пенсии?

Для установления группы инвалидности проводится медико-социальная экспертиза, определяющая степень утраты трудоспособности. Важную роль играет страховой стаж личности. На размер пенсии также влияет то, к какой категории относится лицо с инвалидностью (например, ликвидатор ЧАЭС).

Особенности пенсии для лиц с III группой инвалидности

Обычно лица с III группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет получают пенсию в размере 50% от пенсии по возрасту. Для некоторых категорий граждан (например, ликвидаторов ЧАЭС) действуют специальные правила расчета пенсии. Государство устанавливает минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью III группы независимо от других факторов.

Читайте также: В Украине провели перерасчет пенсий: на сколько выросли выплаты

Кто имеет право на повышенную пенсию?

Ликвидаторы ЧАЭС: Они имеют право на пенсию, рассчитываемую либо как пятикратный размер минимальной заработной платы, либо на основе средней зарплаты, полученной в зоне отчуждения.

Они имеют право на пенсию, рассчитываемую либо как пятикратный размер минимальной заработной платы, либо на основе средней зарплаты, полученной в зоне отчуждения. Другие категории: Могут быть и другие категории граждан, имеющих право на повышенную пенсию по инвалидности.

Почему размеры пенсий могут отличаться?

Чем больше страховой стаж, тем больше пенсия. Для лиц, работавших до инвалидности, размер пенсии зависит от средней заработной платы. Некоторые категории граждан могут иметь право на дополнительные выплаты.

Для получения более подробной информации о размере пенсии по инвалидности III группы, рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд Украины или в свое местное управление социальной защиты населения.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!