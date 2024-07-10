Мало кто знает: как правильно заряжать повербанк и использовать его эффективно

В связи с частыми отключениями электроэнергии повербанк стал незаменимым устройством для каждого украинца.

Чтобы ваш Power Bank служил долго, важно знать и соблюдать правила его эксплуатации. Команда UAportal собрала полезные советы.

Как заряжать повербанк – источники питания для устройств:

Через розетку: Производители рекомендуют заряжать повербанки именно таким образом, поскольку это быстрее и безопаснее, чем через порт USB ноутбука или компьютера. Из-за стационарного ПК или ноутбука: Это также возможный вариант, хотя и менее эффективный. Через смартфон Некоторые телефоны могут не только принимать, но и отдавать энергию. Из-за автоприкуривателя: Для владельцев автомобилей это удобно, но нужен адаптер с USB-портом. С помощью солнечного света: Если ваш повербанк оснащен солнечными панелями, вы можете использовать солнечную энергию для его зарядки.

В инструкциях производителя обычно описывается технология подзарядки. Вот общие рекомендации от экспертов по правильной зарядке повербанка:

Зарядите новый повербанк до 100%. Первые 2-3 цикла разряжайте его до нуля, чтобы размять батарею. В дальнейшем не допускайте полной разрядки повербанка, поскольку это уменьшает срок службы батареи. Ставьте повербанк на подзарядку, когда в нем остается 10–25%. Старайтесь заряжать устройство до 100% – если заряжать меньше, это скорее сократит емкость батареи. Оптимальный способ зарядки – подключить повербанк к адаптеру, ампераж которого соответствует входному порту (IN) внешнего аккумулятора.

Время зарядки повербанков емкостью 10000, 20000, 30000, 50000 мАч:

Без быстрой зарядки (QC) теоретически требуется: для 10000 мАч - 10 часов, для 20000 мАч - 20 часов, для 30000 мАч – 30 часов.

Модели с быстрой зарядкой (QC) заряжаются значительно быстрее – повербанк на 20000 мАч может зарядиться за 3-4 часа.

Раньше мы рассказывали, какой повербанк выбрать, чтобы оставаться с интернетом во время обесточений.

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