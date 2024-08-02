Лесовой объяснил, стоит ли учителям ожидать повышения зарплат

Украинским учителям в ближайшее время не стоит ожидать повышения заработной платы. Это связано с тем, что более 70% государственного бюджета тратится на оборону.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лесовой на брифинге во время рабочей поездки в Николаевскую область, передает Укринформ. Он признал, что финансовое поощрение будет способствовать профессиональному развитию учителей, однако отметил, что для этого в бюджете не хватает денег.

"Это очень болезненная проблема… Мы все понимаем, что нам очень трудно привлекать молодежь к преподаванию в заведениях среднего, внешкольного, профтехобразования и т.д. Мы разработали определенную концепцию повышения заработной платы, в конечных положениях закона об образовании предусмотрено повышение окладов до трех минимальных заработных плат. Мы понимаем, что означает достойный уровень зарплаты, в том числе и чтобы побуждать учителя к саморазвитию и профессиональному росту. Но на сегодняшний день имеем критическую ситуацию в бюджете, она слишком сложная", – отметил министр.

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Лесовой добавил, что после победы Украины деньги можно будет направить на образование.

"Нам нужно продержаться. Потому что позиция президента Украины, и мы ее все разделяем, что образование является приоритетом №1 после обороны. Защитим страну, отразим врага – и переводим образование в приоритет №1", – резюмировал министр.

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