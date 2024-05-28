Кто из водителей занял правильную полосу перед поворотом: тест на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит при повороте налево.

Кто из водителей правильно занял полосу для движения перед поворотом налево? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

Согласно пункту ПДД 11.8, поворот слева или разворот должны выполняться из трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств. Это правило действует, если другой порядок движения не предусмотрен дорожными знаками или разметкой.

Читайте также: Кто из водителей виноват в этом ДТП: задачи на знание ПДД (видео)

На указанном перекрестке отсутствуют дорожные знаки или разметка, определяющие направление движения по полосам. Поэтому только водитель белого автомобиля занял правильное положение перед поворотом налево.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!