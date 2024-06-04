Кто из водителей проедет этот перекресток первым: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования дорожных знаков.

Кто первым проедет в этой ситуации, водитель белого автомобиля, красный автомобиль или грузовик? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

На перекрестке установлен знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен". Поэтому водителя красного автомобиля необходимо дать дорогу транспортным средствам, которые двигаются по пересекаемой дороге.

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Водитель белого автомобиля движется по второстепенной дороге и управляется знаком "Дай дорогу". В свою очередь у водителя грузовика нет никаких ограничений на перекрестке, поэтому он проедет первым.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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