Кто из украинцев имеет право на 100% льготы на коммуналку

В Украине есть категория пенсионеров, имеющих право на 100%-ную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также твердого, жидкого и сжиженного газа. Об этом пишет True.ua.

Кто может получить льготу:

Пенсионеры, которые работали по определенным профессиям в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию. К таким профессиям относятся: педагогические работники, медицинские и фармацевтические работники, специалисты по защите растений, работники музеев, библиотек и работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Условия получения льготы:

Не менее 3 лет соответствующего стажа работы. На момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу. Среднемесячный доход семьи за предыдущие 6 месяцев на одного человека не должен превышать 4240 грн (в 2024 году).

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Как оформить льготу:

Обратиться в орган Пенсионного фонда Украины. Предоставить следующие документы:

Заявление о предоставлении льгот.

Документы подтверждающие проживание в сельской местности.

Справку о праве на льготу (выдается отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрации или администрацией учреждения (учреждения), где человек работал, сельским или поселковым советом).

3. Льгота предоставляется в течение 12 месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца текущего календарного года.

Способы подачи документов:

Лично через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг.

через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг. Почтой: по адресу органа ПФУ.

по адресу органа ПФУ. Онлайн: через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Действие".

Важно:

На членов семьи льготника льгота не распространяется. Для внесения данных в реестр льготников человек должен подать заявление и справку о праве на льготу.

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