Кто из украинцев имеет право на 100% льготы на коммуналку
В Украине есть категория пенсионеров, имеющих право на 100%-ную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также твердого, жидкого и сжиженного газа. Об этом пишет True.ua.
Кто может получить льготу:
Пенсионеры, которые работали по определенным профессиям в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию. К таким профессиям относятся: педагогические работники, медицинские и фармацевтические работники, специалисты по защите растений, работники музеев, библиотек и работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Условия получения льготы:
Не менее 3 лет соответствующего стажа работы. На момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу. Среднемесячный доход семьи за предыдущие 6 месяцев на одного человека не должен превышать 4240 грн (в 2024 году).
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Как оформить льготу:
- Обратиться в орган Пенсионного фонда Украины.
- Предоставить следующие документы:
- Заявление о предоставлении льгот.
- Документы подтверждающие проживание в сельской местности.
- Справку о праве на льготу (выдается отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрации или администрацией учреждения (учреждения), где человек работал, сельским или поселковым советом).
3. Льгота предоставляется в течение 12 месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца текущего календарного года.
Способы подачи документов:
- Лично через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг.
- Почтой: по адресу органа ПФУ.
- Онлайн: через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Действие".
Важно:
На членов семьи льготника льгота не распространяется. Для внесения данных в реестр льготников человек должен подать заявление и справку о праве на льготу.
Ранее UAportal рассказывал, что некоторым пенсионерам в Украине не будут повышать выплаты.
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