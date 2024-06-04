Красная магнитная буря будет лупить по Земле двое суток: как защититься
Во вторник, 4 июня, началась мощная магнитная буря красного уровня опасности. Сила штормов достигла 5 баллов.
По данным сервиса Meteoagent, в скором времени ожидается новая активность метеоштормов. Уже 9 июня магнитная буря достигнет К-индекса 4.
Магнитные бури могут влиять на некоторых людей, вызывая разные физические и психологические симптомы.
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Среди наиболее распространенных ощущений во время магнитных бурь следует отметить:
- Головная боль
- Головокружение и тошнота
- Общая слабость и усталость
- Депрессия, тревога, раздражительность и эмоциональная нестабильность.
- Нарушение сна
- Повышенное артериальное давление
- Боль в суставах и мышцах
Как улучшить здоровье во время магнитных бурь:
Обеспечьте себе достаточный отдых. Ешьте здоровую пищу, богатую витаминами и минералами. Регулярные физические упражнения помогают снизить стресс и улучшить общее состояние здоровья. Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может усугубить симптомы. Избегайте употребления кофеина и алкоголя, которые могут усилить чувство дискомфорта.
Если вы чувствуете сильные симптомы или хронические заболевания, посоветуйтесь с врачом для получения специальных рекомендаций.
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