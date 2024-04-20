Конгресс США поддержал финансовую помощь Украине: что известно и когда поступит

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании помощи Украине. Речь идет о пособии на сумму около 61 миллиарда долларов.

Теперь этот вопрос должен быть рассмотрен американским Сенатом и затем подписан президентом США Джо Байденом. Законопроект поддержало большинство конгрессменов, "за" проголосовали 311 конгрессменов, против - 112.

Треть этих средств, именно 23,2 млрд. долларов, останутся в США и будут потрачены на пополнение американских запасов. Остальные средства потратят:

13,8 млрд долларов – на закупку передовых систем вооружений, оборонной продукции и оборонных услуг для Украины;

11,3 млрд долларов – на текущие военные операции США в Европе;

26 млн долларов – на продолжение надзора и подотчетности с помощью Украины.

Конгресс поддержал законопроект о 61 миллиарде долларов для Украины и союзников. Источник: Голос Америки Конгресс поддержал законопроект о 61 миллиарде долларов для Украины и союзников. Источник: Голос Америки

Также в рамках законопроекта Украина получит в кредит 7,85 млрд долларов прямой финансовой помощи государственному бюджету. Этот кредит будет вправе списать американский президент, но только после выборов в США, запланированных на 5 ноября 2024 года.

Документ также обязывает президента США немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Но президент имеет право отказаться, если эта передача может навредить национальной безопасности Штатов.

Ожидается, что сенаторы приступят к его рассмотрению уже в ближайшее время, несмотря на перерыв, предусмотренный расписанием Сената. После одобрения сенаторами, законопроект должен передать на подпись президенту США Джон Байдену.

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