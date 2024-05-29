Кому из мужчин с инвалидностью нужно пройти медкомиссию: объяснение Минздрава

С того момента, как Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, некоторые мужчины, которые имели военный долг, стали лицами с инвалидностью второй или третьей категории. Важно знать, обязаны ли такие лица проходить медицинскую комиссию в соответствии с последними изменениями в законодательстве.

У кого будут проверять инвалидность ІІ группы и ІІІ группы

Министерство здравоохранения сообщает, что запланирован аудит определений инвалидности, назначенных мужчинам в возрасте от 25 до 50 лет после взрыва военных действий. Это затрагивает военнообязанных лиц, получивших статус инвалида с 24 февраля 2022 года по 18 мая 2024 года.

Однако существуют определенные условия, при которых проверка статуса инвалидности не будет проводиться:

Если инвалидность 3 или 2 группы была присвоена в результате смены группы инвалидности;

Если инвалидность была установлена из заболеваний или травм, полученных в процессе обороны страны;

Если инвалидность была определена из-за утраты конечностей или одного из четных органов;

В случаях онкологических недугов, расстройств умственного развития, психических заболеваний, церебрального паралича или паралитического синдрома, связанных с инвалидностью с детства.

Необходимо ли лицам с инвалидностью проходить медицинскую комиссию или осмотр в МСЭК? Сейчас для военнообязанных мужчин такое требование не предъявляется.

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В каком случае инвалидность дает статус "непригодный"

В случае, если лицу установлен статус "инвалид первой группы" или другой из-за следующих медицинских состояний:

прогрессирующий активный туберкулез;

серьезные типы вирусного гепатита;

ВИЧ, связанный с инфекционными или паразитарными заболеваниями;

определенные виды рака;

заболевания крови и органов, ее образующих;

недуги, влияющие на эндокринную систему, включая диабет и заболевания щитовидной железы;

расстройства психики и поведения;

неврологические расстройства;

заболевание глаз и их дополнительных органов;

недуги ушей;

заболевание сердечно-сосудистой системы;

заболевание дыхательной системы;

недуги пищеварительного тракта;

заболевания кожи и подкожной ткани;

болезни опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани;

заболевание мочеполовых органов;

врожденные пороки, деформации и хромосомные аномалии.

Такое лицо считается непригодным к военной службе и не подлежит мобилизации на данный момент. Однако следует отметить, что с 18 мая вступил в силу законопроект №10449, который может внести изменения в перечень медицинских оснований для получения отсрочки или снятия с военного учета.

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