Кому из мужчин с инвалидностью нужно пройти медкомиссию: объяснение Минздрава
С того момента, как Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, некоторые мужчины, которые имели военный долг, стали лицами с инвалидностью второй или третьей категории. Важно знать, обязаны ли такие лица проходить медицинскую комиссию в соответствии с последними изменениями в законодательстве.
У кого будут проверять инвалидность ІІ группы и ІІІ группы
Министерство здравоохранения сообщает, что запланирован аудит определений инвалидности, назначенных мужчинам в возрасте от 25 до 50 лет после взрыва военных действий. Это затрагивает военнообязанных лиц, получивших статус инвалида с 24 февраля 2022 года по 18 мая 2024 года.
Однако существуют определенные условия, при которых проверка статуса инвалидности не будет проводиться:
- Если инвалидность 3 или 2 группы была присвоена в результате смены группы инвалидности;
- Если инвалидность была установлена из заболеваний или травм, полученных в процессе обороны страны;
- Если инвалидность была определена из-за утраты конечностей или одного из четных органов;
- В случаях онкологических недугов, расстройств умственного развития, психических заболеваний, церебрального паралича или паралитического синдрома, связанных с инвалидностью с детства.
Необходимо ли лицам с инвалидностью проходить медицинскую комиссию или осмотр в МСЭК? Сейчас для военнообязанных мужчин такое требование не предъявляется.
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В каком случае инвалидность дает статус "непригодный"
В случае, если лицу установлен статус "инвалид первой группы" или другой из-за следующих медицинских состояний:
- прогрессирующий активный туберкулез;
- серьезные типы вирусного гепатита;
- ВИЧ, связанный с инфекционными или паразитарными заболеваниями;
- определенные виды рака;
- заболевания крови и органов, ее образующих;
- недуги, влияющие на эндокринную систему, включая диабет и заболевания щитовидной железы;
- расстройства психики и поведения;
- неврологические расстройства;
- заболевание глаз и их дополнительных органов;
- недуги ушей;
- заболевание сердечно-сосудистой системы;
- заболевание дыхательной системы;
- недуги пищеварительного тракта;
- заболевания кожи и подкожной ткани;
- болезни опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани;
- заболевание мочеполовых органов;
- врожденные пороки, деформации и хромосомные аномалии.
Такое лицо считается непригодным к военной службе и не подлежит мобилизации на данный момент. Однако следует отметить, что с 18 мая вступил в силу законопроект №10449, который может внести изменения в перечень медицинских оснований для получения отсрочки или снятия с военного учета.
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