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Кому из мужчин с инвалидностью нужно пройти медкомиссию: объяснение Минздрава

Анастасия Крыщук

Кому из мужчин с инвалидностью нужно пройти медкомиссию: объяснение Минздрава
Мужчин с инвалидностью будут проверять. Источник: Getty Images

С того момента, как Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, некоторые мужчины, которые имели военный долг, стали лицами с инвалидностью второй или третьей категории. Важно знать, обязаны ли такие лица проходить медицинскую комиссию в соответствии с последними изменениями в законодательстве.

У кого будут проверять инвалидность ІІ группы и ІІІ группы

Министерство здравоохранения сообщает, что запланирован аудит определений инвалидности, назначенных мужчинам в возрасте от 25 до 50 лет после взрыва военных действий. Это затрагивает военнообязанных лиц, получивших статус инвалида с 24 февраля 2022 года по 18 мая 2024 года.

Однако существуют определенные условия, при которых проверка статуса инвалидности не будет проводиться:

  • Если инвалидность 3 или 2 группы была присвоена в результате смены группы инвалидности;
  • Если инвалидность была установлена из заболеваний или травм, полученных в процессе обороны страны;
  • Если инвалидность была определена из-за утраты конечностей или одного из четных органов;
  • В случаях онкологических недугов, расстройств умственного развития, психических заболеваний, церебрального паралича или паралитического синдрома, связанных с инвалидностью с детства.

Необходимо ли лицам с инвалидностью проходить медицинскую комиссию или осмотр в МСЭК? Сейчас для военнообязанных мужчин такое требование не предъявляется.

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В каком случае инвалидность дает статус "непригодный"

В случае, если лицу установлен статус "инвалид первой группы" или другой из-за следующих медицинских состояний:

  • прогрессирующий активный туберкулез;
  • серьезные типы вирусного гепатита;
  • ВИЧ, связанный с инфекционными или паразитарными заболеваниями;
  • определенные виды рака;
  • заболевания крови и органов, ее образующих;
  • недуги, влияющие на эндокринную систему, включая диабет и заболевания щитовидной железы;
  • расстройства психики и поведения;
  • неврологические расстройства;
  • заболевание глаз и их дополнительных органов;
  • недуги ушей;
  • заболевание сердечно-сосудистой системы;
  • заболевание дыхательной системы;
  • недуги пищеварительного тракта;
  • заболевания кожи и подкожной ткани;
  • болезни опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани;
  • заболевание мочеполовых органов;
  • врожденные пороки, деформации и хромосомные аномалии.

Такое лицо считается непригодным к военной службе и не подлежит мобилизации на данный момент. Однако следует отметить, что с 18 мая вступил в силу законопроект №10449, который может внести изменения в перечень медицинских оснований для получения отсрочки или снятия с военного учета.

Раньше мы рассказывали, что делать, если в ТЦК отказались оформить отсрочку.

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