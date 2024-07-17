Когда военнослужащие имеют право выйти на пенсию
Военная служба – это нелегкое дело, требующее много сил и выдержки. Поэтому государство гарантирует военным возможность выйти на пенсию раньше гражданских граждан. Такая пенсия называется "по выслуге лет". Об этом пишет 24 tv.ua.
В каком возрасте можно уходить на пенсию?
Существует несколько условий, при которых военнослужащие могут выйти на пенсию, достигнув общего пенсионного возраста:
- 25 лет военной выслуги: независимо от возраста. Это касается всех военнослужащих, кроме лётчиков и подводников, для которых требования несколько иные: им достаточно 20 лет выслуги.
- 45 лет: при наличии 25 лет общего стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев календарной выслуги.
- 45 лет: при наличии 20 лет выслуги независимо от общего стажа.
Важно! Эти условия регламентируются Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".
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Дополнительные нюансы:
- Некоторые виды службы могут относиться к выслуге лет в полуторакратном, двойном, а то и тройном размере. К примеру, в тройном размере засчитывается период роли в боевых действиях.
- Подробную информацию о требованиях к выслуге лет, порядке оформления пенсии и других нюансах можно найти на сайте Министерства обороны Украины или обратившись в кадровую службу вашей воинской части.
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