Когда военнослужащие имеют право выйти на пенсию

Военная служба – это нелегкое дело, требующее много сил и выдержки. Поэтому государство гарантирует военным возможность выйти на пенсию раньше гражданских граждан. Такая пенсия называется "по выслуге лет". Об этом пишет 24 tv.ua.

В каком возрасте можно уходить на пенсию?

Существует несколько условий, при которых военнослужащие могут выйти на пенсию, достигнув общего пенсионного возраста:

25 лет военной выслуги: независимо от возраста. Это касается всех военнослужащих, кроме лётчиков и подводников, для которых требования несколько иные: им достаточно 20 лет выслуги.

независимо от возраста. Это касается всех военнослужащих, кроме лётчиков и подводников, для которых требования несколько иные: им достаточно 20 лет выслуги. 45 лет: при наличии 25 лет общего стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев календарной выслуги.

при наличии 25 лет общего стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев календарной выслуги. 45 лет: при наличии 20 лет выслуги независимо от общего стажа.

Важно! Эти условия регламентируются Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

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Дополнительные нюансы:

Некоторые виды службы могут относиться к выслуге лет в полуторакратном, двойном, а то и тройном размере . К примеру, в тройном размере засчитывается период роли в боевых действиях.

. К примеру, засчитывается период роли в боевых действиях. Подробную информацию о требованиях к выслуге лет, порядке оформления пенсии и других нюансах можно найти на сайте Министерства обороны Украины или обратившись в кадровую службу вашей воинской части.

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