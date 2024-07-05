Кардинальное изменение графиков в Украине: в каких областях не будут выключать свет
С 9 по 24 июля во всех областях изменят графики отключений света. В один из дней в течение двух недель в каждой области не будет ограничений, в другие даты - по графикам облэнерго.
Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".
"Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения производятся ежегодно зимой и летом, позволяют более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны", - говорится в сообщении.
Когда не будет ограничений:
- 9 июля: Днепропетровская область;
- 10 июля : г. Киев;
- 11 июля : Киевская, Хмельницкая области;
- 12 июля : Донецкая, Черниговская, Одесская области;
- 16 июля : Запорожская, Винницкая, Ровенская области;
- 18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая область;
- 19 июля : Тернопольская; Полтавской, Херсонской, Закарпатской области;
- 23 июля : Черкасская, Харьковская, Николаевская области;
- 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.
Таким образом можно прослеживать, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии.
"Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области требуется электроэнергии для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в численности населения и размещении предприятий. Анализ этих данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерный и корректный распределение имеющейся в системе мощности между регионами", - подчеркнули в компании.
В НЭК отметили, что в случае массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры и возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме проведение режимных измерений будет перенесено.
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.
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