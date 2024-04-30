Какой штраф ждет тех, кто вовремя не станет на военный учет

Украинцы, нарушающие правила военного учета, могут стать объектом административной ответственности. Согласно статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), это касается призывников, военнообязанных и резервистов.

За нарушение предусмотрены штрафы в размерах от 510 до 850 гривен, однако согласно новому законопроекту №10379, их намерены повысить до уровня от 17 000 до 25 500 гривен, сообщает OBOZ.UA.

Вас также заинтересует: Какое наказание будет, если не прийти в ТЦК в течение 60 дней: объяснение адвоката

Согласно этому законопроекту, Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) будут вправе выписывать штрафы без составления протокола, вынося постановление об этом. Однако граждане будут иметь право обжаловать штраф в суде.

В случае введения военного положения размеры штрафов будут еще выше. Например, штраф за нарушение правил военного учета в мирное время может составлять от 3400 до 5100 гривен, а во время военного положения — от 17 000 до 25 500 гривен.

Также, за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП) граждане могут уплатить штраф в размере от 5100 до 8500 гривен в мирное время и от 17 000 до 25 500 гривен во время военного положения.

Для юридических лиц, должностных и должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций штрафы будут выше. Например, в мирное время штраф может составлять от 17 000 до 34 000 гривен, а во время военного положения – от 34 000 до 59 500 гривен.

Согласно статье 12 КУоАП, административной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения правонарушения 16-летнего возраста. Для лиц 16-18 лет применяются меры воздействия, предусмотренные статьей 24-1, но в случае серьезных нарушений могут применяться общие правила административной ответственности.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла новый мобилизационный закон. Народные депутаты проголосовали за постановление, обязавшее правительство принять решение о дополнительной выплате в 70 тыс. грн для военнослужащих на передовой. Дополнительные 70 тысяч гривен с 1 апреля должны насчитывать за каждые 30 дней выполнения боевых задач на фронте.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!