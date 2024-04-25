Какое наказание будет, если не прийти в ТЦК в течение 60 дней: объяснение адвоката

Новый закон о мобилизации вступит в силу уже с 18 мая. Одной из норм является обязанность военнообязанных обновить свои данные в течение 60 дней.

Адвокат Николай Максимов объяснил, какое наказание ждет тех лиц, которые находятся на учете и не обновили свои данные в течение 60 дней в ТЦК. Об этом он рассказал в комментарии для ТСН.ua.

"Если человек не обновил персональные данные, то ТЦК обращается в полицию, которая вносит этого человека в соответствующую базу розыска. Полицейские будут пытаться найти этого человека", – отметил он.

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Однако, поскольку таких разыскиваемых будут десятки тысяч, этим не будет заниматься уголовный розыск, проводя, например, биллинг телефонов.

"Вероятнее всего, в поиске будут задействованы участковые или патрульные полицейские. Они приедут туда, где проживает человек. Если лица там не будет, информация возвращается в ТЦК. После этого ТЦК направляет требование военнообязанному по адресу, который ему известен. Речь идет о требовании с Если в течение 10 дней с момента получения или неполучения этого требования лицо не явилось, ТЦК обращается в суд с исковым заявлением об ограничении права на управление транспортным средством", – пояснил Максимов.

Также суд может наложить штраф до 25 тысяч гривен. Если он не уплачен, информация передается в исполнительную службу, которая вносит человека в реестр должников, налагается арест на имущество этого человека, ограничивается его пользование банковскими карточками.

"Если ТЦК обращается в полицию с целью доставки разыскиваемого лица в ТЦК, то происходит административное задержание. К человеку могут быть применены меры принуждения, предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. То есть такого человека доставляют в ТЦК", – уточнил адвокат.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла новый мобилизационный закон. Народные депутаты проголосовали за постановление, обязавшее правительство принять решение о дополнительной выплате в 70 тыс. грн для военнослужащих на передовой. Дополнительные 70 тысяч гривен с 1 апреля должны насчитывать за каждые 30 дней выполнения боевых задач на фронте.

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