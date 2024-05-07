Какое количество мужчин могут мобилизовать после 18 мая: ответ эксперта

Бывший спикер Генштаба ВСУ и военный эксперт Владиславом Селезневым предположил, что в рамках мобилизации в Украине может быть призван на военную службу каждый 10-й мужчина соответствующего возраста.

Селезнев отметил, что существуют оценочные суждения, что в Украине мобилизационный ресурс - около 5 млн человек. Об этом он заявил в комментарии для ТСН.

"Даже если мы предположим, согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, что потребность в призыве в ряды ВСУ составляет 500 тысяч, то получается, что мобилизованным может быть каждый 10-й для улучшения ситуации на фронте. Учитывая то, что другой цифры нет, то стоит ориентироваться на такие", – сообщил эксперт.

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Селезнев отметил, что информация о мобилизации является конфиденциальной во многих государствах, поэтому точные данные об этом процессе в Украине определить сложно.

Одновременно, по сообщениям нескольких источников, недавно началась очередная волна мобилизации в оккупированной части Запорожской области. Эту информацию подтвердил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Если брать то, что они (россияне - ред.) публикуют официально, то им необходимо призвать более чем 150 тысяч жителей", – отметил он.

"Мы понимаем, что на временно оккупированных территориях не так много мобилизационного ресурса осталось, потому что 50% нашего населения выехало. Но также надо понимать, что враг завез на территорию Бердянска, Мелитополя, Энергодара огромное количество людей, которые также будут очередным мобилизационным ресурсом", – объяснил глава ОВА.

Напомним, ранее в Генштабе ответили, как работники ТЦК будут проверять данные на улице.

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