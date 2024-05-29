Как замаскировать шрамы с помощью макияжа: советы от визажистов

Шрамы – это не просто следы на коже, но и свидетели нашей жизни, рассказы о произошедших с нами событиях. Они могут быть напоминанием о травмах, испытаниях или даже победах.

Хотя шрамы на лице могут показаться недостатком, который хочется скрыть, важно помнить, что они являются частью нас самих. Их не нужно стесняться, они ведь делают нас уникальными. Об этом пишет Обозреватель.

Как замаскировать шрамы с помощью макияжа:

Подготовьте кожу: Нанесите увлажняющий крем, чтобы ваша кожа была гладкой и увлажненной. Это поможет макияжу лучше лечь и держаться подольше. Используйте праймер: Праймер создаст основу для макияжа и поможет выровнять текстуру кожи. Это сделает шрам менее заметным. Тональный крем: Нанесите тонкий слой тонального крема, который соответствует тону кожи. Не пытайтесь замаскировать шрам толстым слоем, ведь это лишь подчеркнет его. Консиллер: Используйте консилер, чтобы скрыть цвет шрама. Выберите продукт, который на один-два тона светлее, чем ваш тон кожи. Нанесите его небольшой кисточкой или пальцем и хорошо растушуйте. Пудра: Зафиксируйте макияж пудрой, чтобы он держался в течение дня. Подчеркните свои глаза и губы: Отвлекитесь от шрама, подчеркнув другие черты лица. Нанесите тени, тушь и помаду, которые вам нравятся.

Напомним, мы уже писали, как подготовить лицо к макияжу.

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