Как военным выплачивают оздоровительные и в каких случаях их насчитывают
Военнослужащие в Украине имеют право на ежегодное пособие на оздоровление, которое равно их месячному денежному обеспечению. Эта выплата направлена на улучшение их физического состояния и здоровья. Об этом пишет Новости.pro.
Кто имеет право на оздоровительные выплаты?
- Военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, в том числе женщины, проходящие военную службу по контракту в воинских частях Вооруженных Сил Украины, других военных формированиях, образованных в соответствии с законами Украины, и других органах исполнительной власти, где предусмотрена военная служба.
- Военнослужащие срочной службы, прослужившие не менее шести месяцев.
Как получить оздоровительные выплаты?
- Подать рапорт на имя командира с просьбой предоставить ежегодный основной отпуск.
- Написать заявление на получение оздоровительной денежной помощи.
- Предоставить необходимые документы:
- Копию приказа о предоставлении ежегодного основного отпуска;
- Справку о денежном довольствии за последний месяц службы.
Читайте также: На какие льготы на оздоровление могут претендовать семьи военных
Важно:
Оздоровительные выплаты не выплачиваются военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Срок выплаты оздоровительной помощи составляет 7 дней со дня подачи заявления.
Что делать, если выплаты задерживаются?
Если выплаты оздоровительной помощи задерживаются, военнослужащий имеет право обратиться к командиру воинской части, начальнику финансового отдела воинской части или Министерству обороны Украины.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто имеет право и как подать заявку на льготы для семей УБД в 2024 году.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!