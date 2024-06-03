Как сверхурочный стаж влияет на размер пенсии

По состоянию на 2024 год, в Украине действуют обновленные правила влияния на сверхурочный стаж на пенсию. Вот что вам следует знать:

Возраст выхода на пенсию:

60 лет: 31 год страхового стажа (минимальное требование)

31 год страхового стажа (минимальное требование) 63 года: 21 год страхового стажа

21 год страхового стажа 65 лет: 15 лет страхового стажа

Доплата за сверхурочный стаж:

За каждый дополнительный год стажа начисляется доплата к пенсии в размере 1% ее суммы. Максимальная сумма доплаты в 2024 году составляет 708 гривен (за 30 лет сверхурочного стажа). Размер доплаты рассчитывается с учетом актуального прожиточного минимума. Об этом пишет tv.ua.

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Важные нюансы

Для пенсионеров, продолжающих работать, используется предварительный размер прожиточного минимума при расчете доплаты. После ухода с работы размер доплаты пересматривается с учетом актуального прожиточного минимума, что может привести к незначительному увеличению пенсионных выплат. Дополнительная выплата за переработанные годы была уже начислена ранее, но после прекращения работы возможен перерасчет этой суммы.

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Напомним, украинцев предупредили , что пенсий на всех не хватит.