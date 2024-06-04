Как сделать макияж подводкой более устойчивым к жаре

Идеально нарисованные стрелки – это настоящее мастерство, которое не дается каждому. Подводка может размазываться, ложиться неравномерно, а симметрия на обоих глазах – это зачастую недостижимая мечта. И вот наступает жара, еще более усложняющая задачу: подводка может потекть, создав некрасивый эффект "глаз енота". Об этом пишет Обозреватель.

Визажисты поделились лайфхаками, которые помогут вам сохранить устойчивый макияж в течение всего дня:

Используйте водостойкую подводку.

Это самый простой и эффективный способ сделать стрелки устойчивыми. Нанесите водостойкую подводку поверх обычной после того, как вы нарисовали стрелки.

Для начала используйте водостойкий карандаш.

Это еще один вариант сделать стрелки стойкими. Создайте базовый образ с помощью водостойкого карандаша, а затем пройдите по линии другой подводкой, например гелевой или жидкой.

Выбирайте подводку с жидкой формулой.

Для людей с жирным типом кожи визажисты рекомендуют использовать подводки с жидкой формулой, а не восковые. Это поможет сохранить влагу и сделать подводку более стойкой.

Тщательно очищайте веки перед нанесением подводки.

Это самый важный шаг, о котором часто забывают. Предварительно очистите веки мицеллярной водой, чтобы удалить какие-либо жирные или потоотделения.

Добавьте немного матовой пудры.

После того как подводка высохнет, нанесите на нее немного матовой пудры. Это поможет зафиксировать макияж и сделать его более стойким.

Не прикасайтесь к глазам

Это может размазать подводку. Если вам нужно исправить макияж, используйте ватные палочки.

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Используйте базу под макияж

База под макияж поможет создать гладкую основу для подводки и сделать ее более стойкой.

Храните подводку в прохладном месте

Подводка может портиться от жары. Храните в холодильнике или в другом прохладном месте.

Не используйте просроченную подводку

Просроченная подводка может быть не столь устойчивой и даже может вызвать раздражение глаз.

Не переживайте, если что-то пошло не так

Даже самые опытные визажисты иногда сталкиваются с проблемами при нанесении подводки. Не беспокойтесь, если ваша стрелка не идеальна. Просто удалите ее ватной палочкой и повторите попытку.

Напомним, мы уже писали, стоит ли использовать патчи под глаза.

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