Как подчеркнуть цвет серых глаз с помощью макияжа
Серые глаза – это настоящая чарующая загадка. Они могут казаться прохладными и сдержанными, а в следующее мгновение – сиять теплом и глубиной. Чтобы подчеркнуть всю красоту серых глаз, важно правильно подобрать тушь. Об этом пишет The List.
Визажисты рекомендуют:
- Учитывать оттенок глаз: Серые глаза бывают разных оттенков – от холодных голубых до теплых ореховых. Для каждого из них подходят цвета туши.
- Используйте несколько щеток: Нанесение туши в несколько слоев с помощью различных щеток поможет достичь максимального объема и длины ресниц.
- Не забывать о нижних ресницах: Деликатная прокраска нижних ресниц визуально открывает взгляд и делает глаза более выразительными.
Какой же цвет туши подойдет серым глазам?
Фиолетовая и синяя тушь:
- Фиолетова Этот цвет может стать настоящей изюминкой вашего образа. Лавандовый оттенок создаст эффектный контраст с серыми глазами, подчеркнув их глубину.
- Синяя: Темно-синий цвет подчеркнет прохладу серых глаз и придаст им глубину и интенсивность.
Классическая черная тушь:
Черная тушь – это универсальный вариант, который всегда будет уместен. Она подчеркнет контраст между ресницами и белками глаз, сделает взгляд более выразительным.
Коричневая тушь:
Коричневая тушь подойдет тем, кто стремится к более натуральному образу. Она подчеркнет красоту серых глаз, не создавая резкого контраста. Для достижения наилучшего эффекта выбирайте коричневую тушь с теплыми оттенками, такие как каштановое, шоколадное или красное дерево.
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Зеленая тушь:
Зеленая тушь – смелый и неординарный выбор. Она подчеркнет яркость серых глаз и придаст им необычное сияние. Для теплого тона кожи подойдут оливковые и мохово-зеленые оттенки, а для холодного – изумрудный и зеленый.
Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.
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