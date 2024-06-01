Как оформить идеальный изгиб брови: секреты визажистов

Брови – это не просто волоски над глазами, это настоящая рамка для вашего лица. Правильно оформленные брови подчеркнут вашу красоту, сделают взгляд более выразительным, а образ – законченным. Но как найти свою идеальную форму бровей? Об этом пишет Обозреватель.

Секреты профессиональных бровистов:

Естественность – ключ к успеху: не стоит стремиться кардинально изменить форму бровей. Как правило, естественная форма для нас оптимальна.

не стоит стремиться кардинально изменить форму бровей. Как правило, естественная форма для нас оптимальна. Симметрия – основа красоты: брови должны быть симметричными, а их форма – гармонировать с чертами лица.

брови должны быть симметричными, а их форма – гармонировать с чертами лица. Правильный изгиб: бровь имеет форму поднимающейся вверх арки, а затем плавно опускается.

Читайте также: Широкие и "мокрые" самые популярные брови 2023 года

5 шагов к идеальным бровям:

Определите самую высокую точку: поднимите брови, найдите место прикрепления мышцы-сморщивателя – это ваш идеальный пик брови. Найдите начало брови: приложите карандаш к носу так, чтобы он проходил через внутренний угол глаза. Там, где он пересечет бровь, будет ваше идеальное ее начало. Определите хвостик брови: переместите карандаш так, чтобы он проходил через наружный угол глаза. На пересечении с бровью он даст идеальную точку окончания хвостика. Аккуратно нарисуйте контур: проведите линии вдоль верхней и нижней линии естественной брови, создавая арку. Заполните промежутки между волосками. Нарисуйте брови: острым карандашом прорисуйте недостающие волоски. Зафиксируйте брови гелем.

Напомним, как правильно ухаживать за бровями и улучшить их состояние.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !