Как накрасить ресницы, чтобы сделать лицо худее

Тушь для ресниц – это незаменимый инструмент в косметичке каждой женщины. Она помогает раскрыть взгляд, сделать его более выразительным и подчеркнуть красоту глаз. Независимо от того, предпочитаете ли вы нежный натуральный макияж или хотите сиять в толпе, тушь всегда будет must-have элементом вашего образа.

Визажисты постоянно ищут новые и интересные способы нанесения туши для достижения наилучшего эффекта. Один из таких методов, который в последнее время набирает популярность, может помочь вам визуально подтянуть лицо и сделать глаза больше.

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Секрет состоит в том, чтобы наносить тушь под углом. Вместо того чтобы красить все ресницы поочередно, сосредоточьтесь на внешнем уголке глаза. Двигайте щеточкой в сторону, будто вы рисуете "косой" хвостик. Эта простая техника поможет визуально продлить глаза и сделать их более выразительными, а также подтянуть овал лица.

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