Как модно уложить короткие волосы: фэшнблогерша предложила яркие идеи

Короткие волосы – это не приговор однообразия! В этом убеждена фэшн-блогерша Karen Lester, искусно владеющая искусством создания стильных причесок.

С помощью нескольких маленьких резинок и немного терпения вы сможете легко и быстро менять свой образ, подчеркивая свою красоту и индивидуальность. Об этом пишет Радиотрек.

Вот один из простых, но эффектных вариантов:

Пробор: Разделите волосы пробором посередине. Хвостики: Возьмите небольшую прядь волос со лба и сделайте из нее хвостик. Далее, не выпуская первый хвостик, возьмите еще одну прядь у лица и сделайте из нее второй хвостик. Повторяйте это действие, захватывая новые прялки, пока не дойдете до затылка. Объем: Чтобы добавить прическу объема, слегка подтяните хвостики снизу, а затем аккуратно растяните их пальцами.

Вариации:

Вместо хвостиков можно использовать маленькие косички.

Для более праздничного образа добавьте к прически аксессуары: ободки, шпильки, ленты.

Экспериментируйте с направлением пробора: боковой пробор может визуально сделать волосы более густыми.

Напомним, мы уже писали, о трех стильных прически на короткие волосы.

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