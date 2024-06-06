Изменился прогноз магнитных бурь на июнь: новые опасные даты

На Земле сейчас не наблюдаются мощные геомагнитные колебания. Однако 8 и 9 июня возникнут магнитные бури, которые могут повлиять на метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

По данным центра Meteoagent, в субботу, 8 июня, не геомагнитное поле Земли будет влиять на трибальный шторм, а в воскресенье, 9 июня, – четырехбалльный. Прогноз может измениться, ведь поведение Солнца прогнозировать заранее невозможно.

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Календарь магнитных бурь на июнь 2024

Когда магнитные бури в июне. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури в июне. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

Как ощущаются магнитные бури

Люди по-разному реагируют на геомагнитные шторма. Одни в это время не могут приподняться с постели, другие даже не догадываются, что в природе происходят какие-то катаклизмы.

Симптомы:

Перепады АД.

Затрудненное дыхание.

Аритмия.

Головная боль.

Тошнота.

Учащенное сердцебиение.

Ломота в суставах.

Депрессия.

Ухудшение сна.

Что делать когда магнитные бури

Соблюдать режим отдыха и сна, спать не менее 6-7 часов в сутки. Если есть возможность отдыхать днем.

Пить чистую питьевую воду – до двух литров в сутки.

Исключить из рациона вредную пищу: жареные, соленые, копченые, острые продукты.

Увеличить употребление свежих овощей, фруктов, ягод.

Сдержать физическую нагрузку, но не исключать ее полностью.

Регулярно быть на открытом воздухе.

Защитить себя от стресса.

Отказаться от алкоголя и сигарет.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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