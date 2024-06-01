Glow эффект: как сделать трендовый сияющий макияж
Забудьте о плотных тональных и бронзерах! В моде – натуральный макияж, подчеркивающий красоту вашей кожи. Хайлайтер – ваш секрет сияющего лица, но важно правильно его подобрать. Об этом пишет Grazia.
Как создать эффект сияющей кожи:
- Определите тип кожи: сухая, жирная или комбинированная? Это поможет вам подобрать подходящие средства.
- Увлажнение: для сухой кожи используйте увлажняющие кремы и силиконовые основания.
- Пудра: для жирной кожи подойдут пудры с легким отражающим эффектом.
- Хайлайтер: выбирайте хайлайтер, подчеркивающий ваши природные черты, а не маскирующий их.
- Нежное очищение и тонизирование: используйте средства с гиалуроновой кислотой и скваленом для увлажнения.
Читайте также: Как правильно снимать макияж: одно простое правило
Советы от визажиста Джонатана Торпа:
- Для сухой кожи: смешайте несколько увлажняющих кремов, чтобы создать защитное основание.
- Для жирной кожи: избегайте масляных формул, используйте пудры и светоотражающие хайлайтеры.
- Для любого типа кожи: выбирайте хайлайтеры, подчеркивающие ваши сильные стороны, а не скрывающие их.
Помните: сияющая кожа – это не только макияж, но и результат правильного ухода. Не забывайте об увлажнении, очищении и тонизировании, и ваша кожа будет сиять здоровьем изнутри!
Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !