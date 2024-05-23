'Феерический разй*б': Мадяр показал уничтожение катера с оккупантами, атаковавшими остров Нестрига

В конце апреля 2024 года в Херсонской области был освобожден от российских захватчиков остров Нестрига. Однако оккупанты не оставляют попыток высадиться на освобожденной территории.

На днях российские боевики на катере пытались подплыть к недавно освобожденному Силами обороны острову. Однако их встретили "камни с неба".

Также читайте: Технику сожгли, врага задвохсотили: воины 47 бригады отбили штурм оккупантов в два этапа (видео)

"Горячее поздравление" передали оккупантам операторы БПЛА "Птицы Мадяра" (414 отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем). Видео, как это было, показал старший лейтенант и командир 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем (ОБУБАС) Корпуса Морской Пехоты Вооруженных Сил Украины Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" в своем Telegram-канале.

"Мадяр" сообщил, что в результате работы операторов БПЛА было уничтожено "7 уверенных червей одним заплывом". "Семь белых лад не будет, сочтут пропавшими без вести. Потому что кто будет нашего украинского рака кормить?", – пошутил Роберт Бровди.

Катер с оккупантами был взорван. Источник: Скриншот с видео Facebook.com/Brovdi.Art Катер с оккупантами был взорван. Источник: Скриншот с видео Facebook.com/Brovdi.Art

Катер с оккупантами был взорван. Источник: Скриншот с видео Facebook.com/Brovdi.Art Катер с оккупантами был взорван. Источник: Скриншот с видео Facebook.com/Brovdi.Art

Катер с оккупантами был взорван. Источник: Скриншот с видео Facebook.com/Brovdi.Art Катер с оккупантами был взорван. Источник: Скриншот с видео Facebook.com/Brovdi.Art

Напомним, на днях в Донецкой области подразделение Shadow авиабомбой GLSDB эффектно уничтожило здание, где скрывалось два десятка оккупантов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!