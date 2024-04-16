Дубай страдает от мощного ливня: город затопило, самолеты плавают в воде (видео)

Объединенные Арабские Эмираты во вторник, 16 апреля, страдают от мощного урагана и ливней. Сильные дожди затопили столицу Дубай.

Городской метрополитен ушел под воду, а на взлетной полосе аэропорта в воде плавают самолеты. Об этом информирует местное издание Khaleej Times.

Ливень также затопил одну из ведущих магистралей города, и уже прибыл в торговые центры. Ненастье продолжает бурлить в столице Эмиратов, а гроза до сих пор не утихает.

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Мощные дожди, как сообщается, начались утром. Из-за непогоды все предстоящие в стране меры отменили на неопределенное время. Национальный центр метеорологии Объединенных Арабских Эмиратов объявил оранжевый уровень опасности по всей стране до вечера 17 апреля.

Напомним, 3 апреля на энергоподстанции в подмосковном Подольске произошел взрыв, после чего вспыхнул масштабный пожар. В результате инцидента Подольск остался без электричества.

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