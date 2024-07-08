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Долго держат форму и легкие в укладке: топ-6 стильных стрижек для тонких волос.

Цихоцкая Мария

Долго держат форму и легкие в укладке: топ-6 стильных стрижек для тонких волос.
Благодаря правильно подобранной стрижке вы сможете создать роскошную шевелюру.

Тонкие волосы не приговор! Благодаря правильно подобранной стрижке вы сможете создать роскошную шевелюру.

Сегодня стилисты делятся секретами 6 трендовых причесок 2024 года, которые покорят даже самые тонкие локоны. Об этом пишет Радиотрек.

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Каскад:

Многослойная стрижка, которая визуально придает объем и плотность. Идеально подходит для тонких и ослабленных волос. Для максимального эффекта выберите растрепанный каскад.

Каре:

Классическое каре с ровным срезом без филирования – тренд 2024 года. Эта стрижка делает волосы более густыми и здоровыми на вид. Дополните каре ламинированием или длительной завивкой для эффектного образа.

Боб:

Универсальная стрижка, которая подходит женщинам всех возрастов и стиля. Боб визуально добавляет объем благодаря легкому утончению внизу. Попытайтесь асимметричный боб или удлиненный боб для модного и элегантного образа.

"Шапочка":

Эта стрижка не требует укладки и долго держит форму. "Шапочка" визуально придает объем и подходит для волос любой длины. Идеальный вариант для тех, кто ценит практичность и стиль.

"Аврора":

Секрет этой стрижки – значительно короче волосы на макушке. "Аврора" легка в уходе и не требует сложной укладки. Не рекомендуется обладательницам круглого лица, ведь может визуально придать объем.

Рапсодия:

Стрижка для волос средней длины, которая визуально придает густоту и объем. Идеально подходит для тонких и вьющихся волос. Дополните рапсодию удлиненной челкой для подчеркивания выгодных черт лица.

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