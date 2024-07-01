Для украинцев анонсировали повышение цен на газ и свет: когда ожидать и какие причины

Кабинет Министров Украины обновил соглашение с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которому страна получит экономическую поддержку на сумму в 8 млрд долларов. В рамках этого договора предусмотрено увеличение стоимости газа и электричества для населения.

Детали относительно сроков внедрения новых тарифов изложены в тексте меморандума, который опубликован на официальном сайте фонда. Об этом пишет ТСН.

В 74 разделе договора говорится об энергетическом отделе экономики, который понес значительные потери из-за агрессии со стороны России. В частности, было потеряно тепловую и гидроэнергию. Украинские чиновники оценили приблизительные убытки за весенний период 2024 года на сумму около 1 млрд долларов.

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Документ также содержит планы по повышению тарифов на природный газ и электричество. Отмечается, что эти изменения произойдут после завершения войны. Конкретная сумма увеличения тарифов не уточняется, однако в меморандуме обещают принять меры для защиты определенных социальных групп населения.

"Когда война закончится, программа реформ в энергетике потребует, в частности, восстановления и усиления конкуренции в оптовой и розничной торговле на рынке газа. Кроме того, чтобы система была устойчивой, это потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию для покрытия расходов, с одновременным выделением адекватных и целенаправленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств", – указано в меморандуме.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как с 1 июля изменятся тарифы на коммуналку в Украине.

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