День отца 2024: лучшие поздравления на украинском языке

День отца отмечается 11 сентября. Этот праздник не имеет статуса официального. А вот в Украине День отца отмечают в третье воскресенье июня. И этот праздник стал официальным.

В Украине официально был введен День отца 2019 указом тогдашнего президента Петра Порошенко. Отныне День отца в Украине отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2024 году праздник придется на 16 июня.

Предлагаем лучшие поздравления ко Дню отца на украинском языке. Также у нас на сайте вы можете взять красивые открытки с поздравлениями отцам и отправить их своему отцу.

Короткие смс ко Дню отца:

Папа, спасибо за твою любовь, поддержку и мудрость. Ты – мой герой!

С Днем отца! Ты самый лучший папа в мире!

Я люблю тебя, папа! Ты – самый важный человек в моей жизни!

С Днем отца! Благодарю тебя за то, что ты научил меня всему, что я знаю.

Я так горжусь тем, что ты мой отец! С праздником!

С днем отца! Ты – лучший друг, которого я мог бы просить.

Спасибо, что всегда веришь в меня. С днем отца!

Папаша, с праздник! Я люблю проводить с тобой время. Ты делаешь нашу семью такой крепкой!

С Днем отца, папа! Я тебя очень люблю!

Что можно пожелать папе?

Дорогой папа, с Днем отца! Благодарю тебя за твою любовь, поддержку и мудрость, которые всегда помогают мне двигаться вперед.

Дорогой папочка, поздравляю с твоим праздником! Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, здоровьем и безграничной радостью.

Папа, с Днем отца! Ты всегда был моим героем и вдохновением, и я благодарен за все моменты, которые мы провели вместе.

Дорогой папа, поздравляю с Днем отца! Твои мудрые советы и несокрушимая поддержка являются самыми ценными сокровищами в моей жизни.

Дорогой папа, с Днем отца! Ты для меня пример настоящей силы и доброты, и я безгранично благодарен за все, что ты делаешь.

Дорогой папа, поздравляю с твоим праздником! Пусть твое сердце всегда будет исполнено любви и радости, а жизнь приносит только приятные сюрпризы.

Папа, с Днем отца! Ты научил меня быть сильным и уверенным в себе, и я всегда буду благодарен за это.

Дорогой папочка, искренне поздравляю с Днем отца! Твоя любовь и забота делают мою жизнь светлее и счастливее.

Дорогой папа, с Днем отца! Пусть твоя жизнь будет наполнена только радостными моментами, а все мечты обязательно сбудутся.

Папа, поздравляю тебя с твоим праздником! Спасибо за все, что ты делаешь для меня, и желаю тебе здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях.

Картинки с Днем отца: открытки, открытки и фото

День отца – поздравление. Источник: Коллаж uaportal.com/pexels.com День отца – поздравление. Источник: Коллаж uaportal.com/pexels.com

День отца – поздравление. Источник: Коллаж uaportal.com/pexels.com День отца – поздравление. Источник: Коллаж uaportal.com/pexels.com

День отца – поздравление. Источник: Коллаж uaportal.com/pexels.com День отца – поздравление. Источник: Коллаж uaportal.com/pexels.com

День отца – поздравление. Источник: Коллаж uaportal.com/pexels.com День отца – поздравление. Источник: Коллаж uaportal.com/pexels.com

День отца – поздравление. Источник: Коллаж uaportal.com/pexels.com День отца – поздравление. Источник: Коллаж uaportal.com/pexels.com

День отца – поздравление. Источник: Коллаж uaportal.com/pexels.com День отца – поздравление. Источник: Коллаж uaportal.com/pexels.com

День отца – поздравление. Источник: Коллаж uaportal.com/pexels.com День отца – поздравление. Источник: Коллаж uaportal.com/pexels.com

Напомним, у нас есть еще много поздравлений с Днем отца.

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