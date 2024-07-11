Действительно ли украинцу можно получить пенсию в Польше, отработав всего день: условия вас удивят

В Польше украинцы могут получить пенсию от Управления социального страхования (ZUS), даже если они работали всего один день. Однако эта пенсия не будет даже минимальной. Взнос в пенсионный фонд разделят на среднюю продолжительность жизни на пенсии. То есть в таком случае пенсионная выплата может быть просто мизерной.

На сайте ZUS отмечается, что для получения пенсии в Польше необходимо достичь возраста в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Также обязательным условием является уплата взносов на социальное страхование в Польше. Продолжительность периода уплаты взносов не имеет значения - даже один день взносов является достаточным для получения права на пенсию. Об этом пишет OBOZ.UA.

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Однако взносы разделят на среднюю продолжительность жизни на пенсии. Таким образом, если сделать взнос только одного дня, размер пенсии будет крайне скудным.

"Для вычисления размера Вашей пенсии от Управления социального страхования (ZUS) будут добавляться: валоризованные взносы на пенсионное страхование, которые хранятся на Вашем индивидуальном счете в ZUS, валоризованный начальный капитал (установленный за периоды страхования до 1 января 1999 года), валоризованные средства, хранящиеся на Вашем субсчете в Управлении социального страхования (ZUS)", – разъяснили в Управлении.

Для получения минимальной пенсии в Польше необходимо соответствовать определенным критериям: женщины должны иметь стаж работы не менее 20 лет, а мужчины - не менее 25 лет, также нужно достичь пенсионного возраста, составляющего 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В случае несоответствия этим условиям размер польской пенсии будет определяться на основе взносов, уплаченных лицом во время работы в Польше; если таких взносов недостаточно, то пенсия будет очень маленькой.

Стоит отметить, что минимальная сумма польской пенсии составляет 1588,44 злотых, что примерно равно 13 600 гривен.

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