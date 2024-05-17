Что грозит мужчинам, которые не будут иметь военного билета во время проверки: объяснение адвоката

С 18 мая наличие военного билета или справки военнообязанного становится обязательным для мужчин. В случае отсутствия таких документов, лицу может быть вручена повестка.

Юрист Роман Симутин подробно разъяснил эту процедуру. Об этом сообщает ТСН.

Украинские граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе документы военного учета и предоставлять их по требованию уполномоченных лиц ТЦК или полиции, согласно части 6 статьи 22 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации. Невыполнение этой обязанности может привести к административной ответственности согласно части 2 статьи 210-1 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штрафы от 17 000 до 25 500 гривен.

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Существует также другой случай, о котором рассказал адвокат:

"В ситуации, когда полицейский устанавливает, что гражданин не откликнулся на повестку или нарушил другие правила военного учета, он имеет право задержать нарушителя и доставить его в ТЦК. Там руководитель ТЦК решает, привлечь лицо к ответственности по статье 210 или 210-1 Кодекса об административных правонарушениях. Следует помнить, что правоохранитель лишь выявляет нарушение, а окончательное решение о штрафе выносит руководитель ТЦК в соответствии с частью 2 статьи 235 настоящего Кодекса", – объяснил он.

Начиная с 18 мая в случае выявления отсутствия военно-учетного документа во время проверки, ТЦК получает право выписать постановление и наложить штраф до 25 500 гривен.

Напомним, в Минобороны подробно объяснили, как будет работать новый закон с 18 мая.

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