Часть пенсионеров получит прибавку в мае: ее размер

В мае часть пенсионеров сможет получить прибавку к выплатам. Речь идет об украинцах, достигших определенного возраста.

Детальнее об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины в Facebook. В соцслужбу обратился военный пенсионер, которому исполняется 70 лет. Он спросил, сможет ли получить 300 гривен до платы к пенсии.

В ПФУ подчеркнули, что ежемесячная компенсационная выплата, размер которой 300 гривен, устанавливается гражданам от 70 лет, получающим любой вид пенсии. Кроме того, для установления надбавки не имеет значения закона, согласно которому предназначались выплаты, продолжительность страхового стажа и факт работы.

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Однако такая доплата может быть предоставлена только при условии, что после ее получения размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, суммы индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям не достиг размера средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывалась для исчисления пенсии за 2020 год. Речь идет о 10340,35 гривны.

Заметим, что некоторые пенсионеры могут получить более высокую надбавку, а именно:

300 гривен для украинцев от 70 до 74 лет;

456 гривен для граждан от 75 до 79 лет;

570 гривен для людей старше 80 лет.

Прибавка не унывает, а только увеличивается с возрастом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.

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