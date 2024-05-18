Будут ли и в дальнейшем вручать повестки на улицах с 18 мая: ответ Минобороны

В Министерстве обороны сообщили о том, продолжится ли практика вручения повесток в общественных местах после 18 мая.

Об этом рассказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, пишет ТСН.

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"Все равно документы будут проверять, на улице в частности могут подойти... Проверять документы, могут и дать повестку. С собой надо иметь военно-учетный документ. Могут это делать сейчас и представители ТЦК и СП, и полицейские, и также представители пограничной службы, но это более актуально для приграничных областей", – отметил Лазуткин.

С 18 мая наличие военного билета или справки военнообязанного становится обязательным для мужчин. В случае отсутствия таких документов, лицу может быть вручена повестка.

Ранее UAportal рассказывал, что будет угрожать мужчинам, не имеющим военного билета во время проверки.

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